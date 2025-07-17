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09:32, 17 июля 2025Забота о себе

Названы способы уменьшить негативные эффекты от бессонной ночи

Сомнолог Лайонс: После бессонной ночи нужно ограничиться одной чашкой кофе
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Одна бессонная ночь может надолго нарушить сон и тем самым спровоцировать серьезные последствия для здоровья. Как не допустить этого, изданию The Guardian рассказали американский врач-терапевт Ростислав Игнатов, сомнолог Меган Лайонс и психолог Марисса Алерт.

Так, по словам Игнатова, чтобы уменьшить негативные эффекты от бессонной ночи, важно правильно питаться на следующий день. Оптимальным рационом он назвал блюда из овощей, зелени с добавлением постных белковых продуктов — яиц, куриного мяса или греческого йогурта. Главное, по его словам, в этот день избегать десертов, круассанов и фастфуда.

Лайонс добавила, что считает кофе хорошим способом борьбы с сонливостью. Однако она предупредила, что нужно ограничиться лишь одной чашкой бодрящего напитка, которую надо выпить без добавления сахара через 60-90 минут после подъема. «Сначала кофе бодрит, но при больших количествах дает обратный эффект, а сахар вызывает скачки глюкозы, что вызывает перепады настроения и желание съесть больше еды», — объясняла она.

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Также сомнолог посоветовала после бессонной ночи не заниматься активными видами спорта. При этом зарядка, йога или прогулка на свежем воздухе пойдут на пользу, считает она.

В свою очередь, психолог Алерт подчеркнула, что для восстановления сна важно на следующую ночь лечь спать в обычное время, даже если в сон начинает клонить намного раньше. По ее словам, организм привык к определенному графику, и его изменение приведет к частым пробуждениям или беспокойному сну. «При бессоннице важно не бояться проблем со сном. Такие мысли лишь повышают стресс и сон действительно пропадает. Лучше вечерами заниматься чем-то, что помогает расслабиться и успокоиться», — заключила психолог.

Ранее эксперт Роскачества Олеся Махова назвала улучшающие качество сна продукты. По ее мнению, таким эффектом обладают семена тыквы и вишня.

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