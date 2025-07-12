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07:30, 12 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали улучшающие качество сна продукты

Роскачество: Семена тыквы и белый рис могут существенно улучшить качество сна
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Andres Regueiro / Shutterstock / Fotodom

Добавление в рацион растительных продуктов может существенно улучшить качество сна, сообщила руководитель Центра компетенций развития продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова. Об этом специалист рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«Для нормализации сна эффективны семена тыквы. Они богаты магнием, цинком и способствуют выработке мелатонина — гормона, который регулирует циклы сна. Интересный эффект оказывает и белый рис, который также облегчает процесс засыпания. Однако важно употреблять эти продукты в умеренных количествах», — объяснила Махова.

Особое место в этом списке, по словам специалиста, занимает вишня — природный источник мелатонина — гормона сна. Махова рассказала, что стакан вишневого сока или горсть свежих ягод за час до сна помогают быстрее заснуть и улучшают качество отдыха.

«Не менее полезен шпинат, богатый магнием — минералом, который естественным образом расслабляет мышцы и снимает нервное напряжение. Тем, кто часто просыпается ночью, рекомендуется включить в рацион грецкие орехи, которые содержат мелатонин, а также полезные жиры, поддерживающие работу мозга», — посоветовала специалист Роскачества.

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При этом Махова отметила, что некоторые растительные продукты, наоборот, могут мешать засыпанию.

«К ним относятся блюда с высоким содержанием сахара, острая пища и продукты, вызывающие газообразование, такие как бобовые или капуста в больших количествах. Также стоит ограничить употребление крепкого чая и кофе во второй половине дня», — перечислила она.

Для нормализации сна важно правильно подбирать продукты для ужина. Сбалансированное растительное питание с учетом всех особенностей продуктов может стать простым и эффективным решением проблемы со сном. Правильный выбор ингредиентов для вечернего приема пищи поможет обеспечить здоровый и спокойный отдых

Олеся Маховаруководитель Центра компетенций развития продукции на растительной основе Роскачества

Специалист заключила, что эффект от растительных продуктов проявляется при их регулярном употреблении и правильном сочетании с другими элементами здорового образа жизни.

Ранее врач-сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков сообщил, что плохой сон может стать одной из причин появления проблем с весом. По словам эксперта, при недосыпе в организме растет уровень грелина — гормона, вызывающего чувство голода, а уровень лептина, отвечающего за ощущение сытости, напротив, снижается.

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