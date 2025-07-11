Среда обитания
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09:58, 11 июля 2025Среда обитания

Названа неочевидная причина проблем с весом

Врач Новиков: Плохой сон способствует появлению проблем с весом
Александра Качан (Редактор)

Фото: Lee Charlie / Shutterstock / Fotodom

Плохой сон может стать одной из причин появления проблем с весом. О том, почему это происходит, рассказал врач-сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, сон напрямую управляет выработкой гормонов, регулирующих голод и насыщение. При недосыпе в организме растет уровень грелина — гормона, вызывающего чувство голода, а уровень лептина, отвечающего за ощущение сытости, напротив, снижается. Также усиливается выработка гормона стресса кортизола. Так, недостаток сна сам по себе увеличивает тягу к вредной и калорийной еде из-за нехватки энергии, а на фоне стресса есть хочется еще сильнее.

Из-за усталости не остается энергии на физическую активность, что только усугубляет последствия переедания. Кроме того, хронический недосып замедляет метаболизм, из-за чего набор веса может происходить даже в том случае, если человек ест как обычно.

При желании избавиться от лишних килограммов Новиков посоветовал начать именно с режима сна. Он напомнил, что для полноценного отдыха спать нужно по семь-девять часов.

Ранее тренер Мария Соколова призвала не ограничивать себя в еде для похудения. По ее словам, лучше использовать методику здорового сброса веса со сбалансированным рационом, в который вписываются в том числе продукты из списка «запрещенных».

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