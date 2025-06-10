Тренер призвала не ограничивать себя в еде для похудения

Тренер Соколова призвала использовать методику здорового похудения

Россиянам необходимо использовать методику здорового похудения, которая предполагает подход «можно все». Необходимо отстроить сбалансированный рацион, в который вписываются те или иные продукты из списка запрещенных, ограничения в еде могут навредить организму, рассказала «Известиям» эксперт, тренер, амбассадор Grow Food Мария Соколова.

Она объяснила, что человеческая психика не любит ограничения, поэтому делить продукты на «плохие» и «хорошие» нецелесообразно. Важно понимать, что существуют продукты с высокой пищевой ценностью: цельные, качественные продукты, а есть продукты, подверженные очень большой производственной обработке. Еда с низкой пищевой ценностью — фастфуд, сладкое, жареное во фритюре — не несет особой пользы организму.

Если 70 процентов рациона составляют качественные продукты с хорошим составом, процесс снижения веса идет хорошо и при этом человек остается в зоне психологического комфорта, потому что он не испытывает ограничений, объяснила специалист. Если же сильно себя ограничивать, не употребляя продукты из длинного списка, в какой-то момент можно «сорваться», «откатить» в обратную сторону — начать переедать, употреблять слишком много неполезной пищи.

Ранее кандидат медицинских наук Андрей Мартюшев-Поклад назвал метод подсчета калорий для коррекции веса устаревшим. Такой способ похудеть не учитывает сложные процессы регуляции пищевого поведения, пищеварения и усвоения питательных веществ.