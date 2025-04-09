Россиянам назвали потерявший актуальность способ похудеть

Врач Мартюшев-Поклад: Метод подсчета калорий для коррекции веса устарел

Метод подсчета калорий для коррекции веса устарел, поскольку он не учитывает сложные процессы регуляции пищевого поведения, пищеварения и усвоения питательных веществ. Таким мнением с «Известиями» поделился эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) «Хелснет», кандидат медицинских наук Андрей Мартюшев-Поклад.

По словам врача, неэффективная модель популярна у россиян до сих пор. Согласно «калорийной» теории ожирения, для похудения достаточно тратить больше энергии, чем поступает в организм с пищей. Однако в целом эта модель не работает. Так, избавиться от лишнего веса невозможно, если у человека есть дефициты питательных веществ, нарушен режим сна или он находится в хроническом социальном стрессе.

Получая одно и то же количество калорий, вес можно как набирать, так и сбрасывать — в зависимости от состава пищи, режима питания и других факторов. Более грамотный подход к похудению заключается в том, чтобы учитывать питательную ценность продуктов и те гормональные сигналы, которые пища и другие факторы образа жизни запускают в организме.

Врач также перечислил продукты, которые обязательно должны быть в основе здорового рациона. Это нутритивно плотные продукты, такие как мелкая рыба, темно-зеленые листовые овощи, говядина и яйца. Для питания оптимально сочетать цельные животные продукты с овощами, посоветовал специалист.

Счетчики калорий и пройденных шагов в ближайшее время потеряют популярность из-за неэффективности. Им на смену придет более системный подход к управлению здоровьем через коррекцию всех факторов образа жизни.

Ранее фитнес-тренер Егор Ходырев назвал четыре упражнения, которые могут помешать желающим похудеть достигнуть своей цели. Это наклоны с гантелями, которые закачивают косые мышцы живота и делают его больше, боковые экстензии в тренажере, наклоны у блока тренажера-кроссовера и приседания со штангой с большим весом.

В свою очередь диетолог Робби Паддик заверил, что современный подход к коррекции веса допускает употребление мясных соусов, десертов и даже вина. Он посоветовал есть три раза в день, но выбирать блюда, приготовленные из натуральных продуктов и без излишка рафинированных углеводов и сахара. Диетолог также призвал делать перекусы между приемами пищи.