Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:31, 1 апреля 2025Забота о себе

Диетолог рассказал о новом эффективном подходе к похудению

Диетолог Паддик призвал есть три раза в день и делать перекусы, чтобы похудеть
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Не нужно терпеть голод или отказываться от жиров и углеводов, чтобы похудеть, уверен диетолог Робби Паддик. О новом и при этом эффективном подходе к похудению он рассказал изданию Daily Mirror.

Паддик утверждает, что привычные диеты, во время которых нужно терпеть голод ради похудения, устарели. По его словам, современный подход к коррекции веса допускает употребление мясных соусов, десертов и даже вина. «Ешьте три раза в день, но выбирайте блюда, приготовленные из натуральных продуктов и без излишка рафинированных углеводов и сахара», — дал совет диетолог.

Кроме того, он призвал делать перекусы между приемами пищи, поскольку сильный голод усиливает тягу к калорийным продуктам и обработанным углеводам. Паддик отметил, что, если постоянно придерживаться такого подхода к питанию, то организм будет получать достаточно питательных веществ и не накапливать избыточный вес.

Материалы по теме:
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Ранее эндокринолог из США Аланна Пейдж предупредила об опасности обезжиренных продуктов питания. По ее словам, диетические продукты увеличивают риск ожирения, а не снижают его.

    Обсудить
    Последние новости

    Украина выдвинула условие соблюдения договоренностей по Черному морю

    Сайт и приложение РЖД подверглись хакерской атаке

    Трамп заставил инвесторов разочароваться в США и поверить в Европу

    ВСУ получат копию американского гранатомета

    В ДНР заявили об увеличении числа раненых при атаке БПЛА ВСУ в Горловке

    В Минобороны дали оценку ударам Киева по энергообъектам России

    Прокурор запросил семь лет колонии министру ЖКХ Новосибирской области

    Одна европейская страна решила помочь Украине вступить в ЕС

    Европейские лидеры начали обсуждать контакты с Путиным

    Минобороны России заявило об атаке ВСУ на энергообъект в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше