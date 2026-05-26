ВСУ перебросили в Сумскую область полк охраны особо важных объектов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили полк охраны особо важных государственных объектов Национальной гвардии в Сумскую область. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«Военнослужащих 2-го Шосткинского полка охраны особо важных государственных объектов НГУ перебросили к линии боевого соприкосновения в Сумской области», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, данные военнослужащие будут находиться на участке границы на рубеже Марчихина Буда — Барановка — Фотовиж.

Ранее стало известно о подрыве солдат ВСУ на своих минах на севере Украины. Отмечалось, что это происходит на стыке Сумской и Черниговской областей.