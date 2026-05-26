08:56, 26 мая 2026Авто

Ввоз в Россию машин из постсоветской страны взлетел

«Автостат»: С начала 2026-го ввоз новых машин через Киргизию вырос на 185 %
Вячеслав Агапов

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

С начала 2026-го ввоз новых машин через Киргизию вырос на 185 процентов. О взлетевших объемах поставок сообщает глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По словам эксперта, с начала года из постсоветской страны ввезли 22,1 тысячи новых автомобилей.

«Киргизию, как транзитное направление, неофициальные импортеры используют для доставки более мощных автомобилей. На машины с двигателей свыше 160 лошадиных сил приходится более 80 процентов киргизского импорта», — пояснил он.

Более четверти ввоза пришлось на Toyota (27,5 процента). В пятерку лидеров также вошли Audi (12,4 процента), Volkswagen (12 процента), BMW (9,2 процента) и Geely (7,8 процента).

Самыми популярными моделями стали Toyota RAV4 (2527 штук) и Toyota Highlander (2382 штук). В топ-10 востребованных машин также вошли Audi Q5, Geely Monjaro, Volkswagen Tiguan, BMW X3, Toyota Camry, Volkswagen Teramont, Zeekr 9X и Lynk & Co 900.

Как ранее отмечал Целиков, Киргизия осталась главным каналом поставки «параллельных» машин. Через нее проходит более 40 процентов от всего объема неофициальных поставок. Этот маршрут нарастил отгрузки на 185 процентов к прошлому году. Еще 36 процентов машин приезжают в Россию напрямую из Китая (рост на 106 процентов).

