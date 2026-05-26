Путин передал послание Трампу

09:38, 26 мая 2026

Госсекретарь США Рубио: Лавров передал послание Трампу от Путина
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора передал госсекретарю США Марко Рубио послание от российского лидера Владимира Путина главе Белого дома Дональду Трампу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера я говорил с ним [с Лавровым] (...) и Путин попросил его попросить меня передать послание непосредственно президенту [Трампу], что я и сделал», — рассказал дипломат.

При этом Рубио не уточнил, о каком конкретно послании идет речь.

Ранее Лавров в телефонном разговоре с Рубио раскрыл планы Вооруженных сил (ВС) России относительно ударов по Киеву. Также глава МИД обратил внимание Вашингтона на рекомендацию обеспечить эвакуацию американского персонала из столицы Украины. Российский министр подчеркнул, что это станет ответом на украинские удары, направленные против мирного населения и гражданских объектов на территории России.

