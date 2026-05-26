07:41, 26 мая 2026

Россия рекордно закупилась одним китайским фруктом

Таможня КНР: В апреле импорт китайских персиков в Россию вырос вдвое
Вячеслав Агапов

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В апреле 2026 года импорт китайских персиков в Россию вырос вдвое. О рекордных закупках одного вида фруктов со ссылкой на данные таможни КНР сообщает РИА Новости.

За второй месяц весны Китай поставил в Россию персиков и нектаринов на 2,35 миллиона долларов, что стало максимальным уровнем с августа 2025-го.

В месячном выражении стоимость поставок выросла в 13 раз, а в годовом выражении — в 2,2 раза.

За первые четыре месяца 2026-го поставки подорожали в 1,9 раза год к году — до 3,5 миллиона долларов.

Кроме того, в апреле Россия импортировала черешни на 968,4 тысячи долларов (рост составил 2,3 раза в годовом выражении), слив — на 744 тысячи долларов (минус один процент) и абрикосов — на 60,3 тысячи долларов (плюс 40 процентов), китайских дынь на 796,7 тысячи долларов (прирост составил 1,9 раза) и арбузов на 625,3 тысячи (плюс 24,5 процента).

По состоянию на 15 мая 2026 года поставки свиноводческой продукции из России в Китай взлетели на 57 процентов, до 44,6 тысячи тонн. Отдельно экспорт свинины увеличился на 31 процент, с 17,6 тысячи тонн до 23 тысяч, а свиных субпродуктов — в два раза, с 10,9 тысячи тонн до 21,6 тысячи.

