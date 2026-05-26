08:31, 26 мая 2026

Россияне ответили за похищение проводов с трамвайного маршрута

Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В Свердловской области суд рассмотрел уголовное дело о краже медного провода с контактной сети недействующего трамвайного маршрута в Волчанске. Об этом «Ленте.ру» рассказали в судах региона.

Фигурантами оказались двое родственников: 40-летний Валентин, который имел непогашенную судимость, и 23-летний Михаил, который ранее не привлекался к ответственности. Первого признали виновным в краже и приговорили к 280 часам обязательных работ, а дело в отношении второго прекратили в связи с примирением сторон. Оба мужчины признали вину и полностью возместили ущерб.

По версии следствия, 26 января родственники договорились о хищении. Дождавшись ночи, 27 января взяли углошлифовальную машину и отправились к трамвайному пути в районе дома №25 по улице Карпинского. Убедившись, что контактная сеть обесточена, они срезали с опор пролеты медного провода общей массой 55 килограммов, погрузили похищенное в автомобиль и скрылись. Металлолом сдали в пункт приема, вырученные деньги разделили. Ущерб Волчанскому муниципальному округу составил 40 700 рублей.

