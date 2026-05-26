Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:29, 26 мая 2026Мир

Иран восстановил доступ к ракетным базам у Ормузского пролива

NYT: Иран вернул контроль над 30 ракетными объектами вдоль Ормузского пролива
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Разведка США зафиксировала, что Иран восстановил оперативный доступ к 30 из 33 ракетных баз вдоль Ормузского пролива. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных чиновников, знакомых с результатами оценки.

По словам источников, Тегеран способен использовать мобильные установки для перемещения ракет, а в некоторых случаях запускать их прямо с восстановленных объектов. Это создает угрозу для американских военных кораблей и нефтяных танкеров, проходящих через узкий пролив.

Высокопоставленные военные чиновники США в частном порядке выразили обеспокоенность критически низким уровнем американских запасов ракет большой дальности и других тяжелых боеприпасов, предназначенных для уничтожения укрепленных подземных ракетных комплексов Ирана.

Вместо уничтожения подземных комплексов США использовали более легкие боеприпасы для блокирования входов, но Тегеран смог их восстановить. В Пентагоне признали, что иранские военные оказались более искусными в расчистке завалов, чем предполагалось ранее.

По имеющимся данным, Иран сохранил примерно 70 процентов мобильных пусковых установок и 70 процентов довоенного ракетного арсенала, включая баллистические и крылатые ракеты.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что американские военные нанесли удары на юге Ирана. Как заявил представитель командования, действия предприняты в целях самообороны для защиты американских военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил.

Среди целей были позиции для запуска ракет и иранские катера, пытавшиеся установить мины, указали в командовании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Таллин объяснил заявление о нападении НАТО на Калининград. В России ответили, что уничтожат Литву за 15 минут

    Рубио сделал свой прогноз конфликта на Украине

    ВСУ провели переброску полка охраны особо важных объектов

    Россияне ответили за похищение проводов с трамвайного маршрута

    Раскрыт идеальный завтрак для психического благополучия в течение дня

    Иран восстановил доступ к ракетным базам у Ормузского пролива

    ВС России ударили «Искандером-М» по производству украинских дронов

    На Западе озвучили возникшую при создании истребителя-невидимки НАТО проблему

    Онколог рассказал россиянам об опасных родинках

    Двойную защиту зданий от атак БПЛА создали в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok