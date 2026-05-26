Рубио после беседы с Лавровым проинформировал Трампа о шагах Москвы

Рубио после разговора с Лавровым доложил Трампу о шагах российской стороны

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио рассказал, что по итогам состоявшегося накануне телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, проинформировал американского президента Дональда Трампа о шагах российской стороны. Об этом он заявил во время встречи с журналистами, пишет ТАСС.

«Они направили уведомления во все посольства», — уточнил Рубио, говоря о рекомендации РФ эвакуировать из Киева дипперсонал.

Российская сторона «сообщила во все посольства, что в Киеве будет очень опасно, но в Киеве очень опасно уже несколько лет», добавил госсекретарь США.

Ранее в МИД сообщили, что ВС РФ в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве.

Также ранее сообщалось, что Россия нанесла ответный удар после атаки Вооруженных сил Украины на колледж в ЛНР и продолжит это делать. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. До этого новые ответные удары анонсировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.