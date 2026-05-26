Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Желтого моря

Yonhap: КНДР произвела запуск неустановленного снаряда в сторону Желтого моря

Северная Корея запустила неустановленный снаряд в сторону Желтого моря. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

На данный момент известно, что в Сеуле анализируют данные о полете. Другие подробности не приводятся.

В апреле ВС Республики Корея заявили о выявлении запуска нескольких баллистических ракет малой дальности из района города Синпхо в сторону Японского моря.

После этого Япония заявила протест Северной Корее в связи с запуском баллистических ракет. В ведомстве подчеркнули, что действия КНДР представляют угрозу для безопасности Японии, региона и мирового сообщества.

Также сообщалось, что ракетный пуск КНДР не представлял угрозы для Штатов и союзников. Так запуск баллистических ракет прокомментировало Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США.