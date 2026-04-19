04:29, 19 апреля 2026Мир

Япония заявила протест КНДР

МО Японии: Токио заявляет протест КНДР из-за пусков баллистических ракет
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Япония заявила протест Северной Корее в связи с запуском баллистических ракет. Об этом говорится в сообщении министерства обороны страны в соцсети X.

В ведомстве подчеркнули, что действия КНДР представляют угрозу для безопасности Японии, региона и мирового сообщества. «Пуски баллистических ракет нарушают резолюции СБ ООН и представляют серьезную проблему с точки зрения безопасности населения. Наша страна жестко осуждает их и заявляет КНДР решительный протест», — сказано в заявлении.

Ранее Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в восточном направлении. Сообщалось, что Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) анализирует детали запуска.

