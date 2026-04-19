КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету

Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в восточном направлении

Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) в воскресенье, 19 апреля, запустила неопознанную баллистическую ракету в восточном направлении. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.

«Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) заявил, что зафиксировал запуск ракеты со стороны Северной Кореи и анализирует детали запуска», — говорится в материале.

В начале апреля КНДР протестировала новые системы электромагнитного оружия, снаряды с углеродным волокном, передвижной зенитного ракетный комплекс (ПЗРК) ближнего радиуса действия, а также кассетную боеголовку тактической баллистической ракеты.