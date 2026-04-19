Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:44, 19 апреля 2026Мир

КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету

Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в восточном направлении
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) в воскресенье, 19 апреля, запустила неопознанную баллистическую ракету в восточном направлении. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.

«Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) заявил, что зафиксировал запуск ракеты со стороны Северной Кореи и анализирует детали запуска», — говорится в материале.

В начале апреля КНДР протестировала новые системы электромагнитного оружия, снаряды с углеродным волокном, передвижной зенитного ракетный комплекс (ПЗРК) ближнего радиуса действия, а также кассетную боеголовку тактической баллистической ракеты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok