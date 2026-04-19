В США прокомментировали запуск ракет КНДР

Пентагон: Ракетный пуск КНДР не угрожал США и союзникам

Ракетный пуск КНДР не представлял угрозы для США и союзников. Так запуск баллистических ракет прокомментировало Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США в соцсети Х.

«Мы осведомлены об этом и консультируемся с нашими союзниками и партнерами. Согласно нашей оценке, этот запуск не представляет непосредственной угрозы для военных и территории США, а также наших союзников», — указано в сообщении.

Командование также подчеркнуло, что США привержены защите своих союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в восточном направлении. «Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) заявил, что зафиксировал запуск ракеты со стороны Северной Кореи и анализирует детали запуска», — говорится в материале южнокорейского агентства Yonhap.