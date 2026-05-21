Назван продукт для замедления старения яичников

Эндокринолог Горюнова: Жирная рыба помогает замедлить старение яичников

Питание — это фундамент для репродуктивного здоровья, считает врач-эндокринолог Екатерина Горюнова. Продукты, которые помогают поддержать функцию яичников и замедлить их старение, она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

Врач отметила, что особенно важна для репродуктивного здоровья морская рыба, богатая жирными кислотами омега-3. По ее словам, эти вещества критически важны для регуляции овуляции, улучшения кровотока в органах малого таза и замедления процессов старения яичников.

Горюнова подчеркнула, что максимальную пользу приносят жирные сорта рыбы, поскольку в них больше омега-3, а также есть йод, витамин D, фосфор и легкоусвояемый белок. Для поддержания репродуктивного здоровья врач рекомендовала есть рыбу два-три раза в неделю.

