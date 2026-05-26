Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:57, 26 мая 2026Мир

На Западе высказались об «уроках» военного конфликта на Украине

Экс-директор ЦРУ Петреус: США не усвоили уроки войны на Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в интервью Bloomberg заявил, что Соединенные Штаты до сих пор не извлекли уроков из военного конфликта на Украине.

По его словам, характер будущих войн уже предопределен массовым применением беспилотников.

Петреус отметил, что Украина использует до 10 тысяч дронов в день. Из-за этого бронетехника больше не способна нормально маневрировать и выживать на поле боя. В ближайшие годы, по его прогнозу, появятся автономные системы и рои дронов, против которых у армий мира пока нет готовых решений.

24 мая Минобороны России сообщило о массированном ударе возмездия по Украине в ответ на атаки по гражданской инфраструктуре. Поражены объекты военного управления Украины, а также ее авиабазы и военные заводы. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Литве высказались о нападении на Калининград

    Эстония предупредила об опасности использования Google Maps на границе с Россией

    Раскрыто количество погибших от атак ВСУ россиян

    Нетаньяху госпитализировали

    При проверке документов у таксиста сотрудники ГИБДД задержали пассажирку

    Онколог раскрыл один из самых коварных видов рака

    Финский премьер сделал важное признание об угрозе БПЛА

    Женщина подавилась стейком и рассказала об увиденном загробном мире

    Попытка теракта в порту под Петербургом рассекретила цель НАТО в борьбе с Россией

    На Западе высказались об «уроках» военного конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok