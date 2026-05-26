07:46, 26 мая 2026Путешествия

Российская тревел-блогерша побывала в США и перечислила недостатки жизни там

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)
Зарина Дзагоева

Фото: Jonathan Alcorn / Reuters

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина неоднократно побывала в США и перечислила недостатки жизни там. Наблюдениями она поделилась в блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор материала пояснила, что посетила множество разных штатов, после чего сделала вывод, что к некоторым особенностям жизни в США она бы так и не смогла привыкнуть. К примеру, из-за отсутствия тротуаров и нормального общественного транспорта придется обязательно обзаводиться личной машиной. Россиянка также пожаловалась на цены в магазинах — на витрине стоимость одна, а на кассе к ней прибавляется налог в размере 10-15 процентов.

Кроме того, блогерша отметила, что медицинские услуги в США стоят дорого. Так, вызов скорой помощи там обойдется от 400 до 1,2 тысячи долларов (от 28 до 85 тысяч рублей), а госпитализация — еще дороже. «Люди откладывают визит к врачу, потому что не уверены, потянут ли счет. Для меня это один из самых весомых аргументов», — заметила она.

Ранее Лисейкина побывала в Ереване и описала свое знакомство с местными жителями словами «личные вопросы — это норма». Туристка отметила, что в Армении к россиянам относятся очень хорошо.

