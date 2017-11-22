Суд привлечет Агентство по страхованию вкладов к спору Центробанка с «Югрой»

Арбитражный суд города Москвы удовлетворил ходатайство банка «Югра» и привлек к его спору с Центробанком (ЦБ) Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Решение о привлечении АСВ к спору приняла судья столичного арбитража Наталья Дейна. Агентство примет участие в процессе в статусе третьего лица без самостоятельных требований.

«Югра» пытается добиться признания незаконным приказа ЦБ о лишении банка лицензии. Разрешение было отозвано 28 июля по итогам работы в финансовой организации временной администрации АСВ, введенной «Югру» 10 июля.

Истец заявляет о том, что регулятор не может обосновать свою позицию, ссылаясь на единственный документ – отчетность от 28 июля, сформированную агентством. По словам адвоката банка Антона Александрова, «это достаточно принципиальный вопрос, поскольку по состоянию на 10 июля все нормативы «Югры» были в порядке, а на дату отзыва лицензии нормативы катастрофически снизились».

Одновременно с судебными процессами к расследованию банковского кризиса, который по мнению экспертов спровоцировал отзыв лицензии у «Югры», подключились правоохранительные органы. Министерство внутренних дел РФ приняло решение детально разобраться с ситуацией, возникшей из-за возможной противоправной деятельности должностных лиц Центрального Банка. Условия для отзыва лицензии формировала временная администрация под управлением Дмитрия Онегина, впоследствии замененного на Галину Алексенцеву. Не исключается, что эти чиновники станут фигурантами уголовного дела.

Претензии также могут быть предъявлены членам совета директоров АСВ.

Как ожидает экспертное сообщество, представители АСВ представят весомые обоснования, по которым они начали выплаты вкладчикам несмотря на протест Генеральной прокуратуры. В противном случае, их ожидают как административные, так и уголовные дела за действия, повлекшие к многомиллиардным потерям для государственного бюджета. Рассмотрение иска финансовой организации к регулятору состоится 18 декабря.