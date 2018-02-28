Эксперты предсказали возможный кризис в банковском секторе

На фоне огосударствления банковской системы и искажения конкурентного поля общая нервозность и снижение доверия в секторе сохранятся на протяжении 2018 года. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства АКРА «Ужесточение операционной среды не позволит банкам нарастить чистую прибыль», передает РБК.

Аналитики отмечают, что доля госсектора в банковской системе России к 1 января 2018 года выросла до 70 процентов и может продолжить расти на горизонте ближайших трех-четырех лет. На этом фоне государство вынуждено тратить огромные средства, спасая дефолтные частные банки и докапитализируя слабые государственные.

«Достижение долгосрочных целей по повышению темпов экономического роста невозможно без выстраивания прозрачной системы принятия инвестиционных решений, основанных на максимизации эффективности государственной части банковской системы», — предупреждают в АКРА.

Негативную оценку ситуации в банковском секторе на днях дала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко: «Центральный банк и финансовые власти должны «внимательно следить за соотношением государственных и частных банков».

По ее мнению, чистка банковского сектора России, предпринятая ЦБ, привела к снижению конкуренции в этой сфере и к монополии крупных банков.

«Прискорбно, что сегодня количество малых банков неуклонно сокращается, а их активы снижаются, — цитировало Матвиенко РИА Новости. Доля активов кредитных организаций, которые находятся ниже двухсотого места в рейтинге по объёму капитала, составляет сегодня всего 1,5 процента».

В АКРА не исключают, что российская экономика можем впервые столкнуться с дефолтами банков, связанных с нежизнеспособностью добросовестной бизнес-модели.

По информации РБК, основным катализатором роста нервозности и снижения доверия в секторе стал отзыв лицензии у банка «Югра», а также введение новых жестких рейтинговых требований к участникам финрынка, что в итоге привело оттоку пассивов и ряд банков вынужден был прибегнуть к самому дорогому инструменту привлечения средств — РЕПО по фиксированным ставкам с ЦБ.

