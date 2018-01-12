«Коммерсантъ» узнал скандальные подробности дела банка «Югра»

Бывшие владельцы банка «Югра» не оставляют попыток вернуть кредитную организацию, пишет «Коммерсантъ».

По словам официального представителя основного акционера банка «Югра» Анатолия Верещагина, банк был абсолютно устойчивой, стабильной финансовой организацией. «Мы выполняли все требования и предписания Центрального банка, тем не менее, ЦБ, вопреки своим внутренним документам, действиям менеджмента банка, выполнению всех требований, нормативов, ввел временную администрацию, а потом отозвал лицензию», — утверждает он. «Мы хотим еще раз обратить внимание на очень важный, с нашей точки зрения, документ — план оздоровления банка "Югра", который был утвержден протоколом заседания в ЦБ за номером 37», — обращает внимание Верещагин. По его словам, официальное одобрение этого плана позволило «ввести в банк временную администрацию, которая, в свою очередь, задним числом занизила активы банка, а это дало формальное основание для отзыва лицензии». «При этом в самом плане оздоровления указывается, что банк стабильно работает, оснований для отзыва лицензии нет», — подчеркивает представитель акционеров банка «Югра».

ЦБ еще в июле ввел в банк временную администрацию, а затем лишил «Югру» лицензии. Сообщалось, что основной причиной такого решения стало то, что банк кредитовал бизнес-проекты собственников на средства вкладчиков. В итоге нормативы соблюдались лишь на бумаге. Представители «Югры» с самого начала отрицали обвинения.