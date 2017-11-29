Вкладчики «Югры» пикетируют встречу представителей АРБ и Банка России

Пострадавшие в результате отзыва лицензии вкладчики банка «Югра» пикетируют здание гостиницы «Мариотт Гранд Отель» на Тверской улице в Москве, где проходит встреча представителей Ассоциации российских банков с руководством Банка России, сообщается на сайте banki.ru.

Встреча, участие в которой принимают заместители главы ЦБ Ксения Юдаева, Василий Поздышев, Ольга Полякова и Дмитрий Скобелкин, а также руководители подразделений Центробанка, посвящена регулированию деятельности кредитных организаций.

«Сменяя друг друга перед главным входом, вкладчики встречают участников и журналистов плакатами с призывами вернуть деньги и позволить владельцам банка реализовать предложенный план оздоровления. Пикеты вкладчиков также проходят перед офисами центрального банка в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и в других городах», — сообщают СМИ.

В настоящее время «Югра» в суде пытается добиться признания незаконным приказа ЦБ о лишении банка лицензии. Разрешение было отозвано 28 июля по итогам работы в финансовой организации временной администрации Агентства по страхованию вкладов (АСВ). На момент отзыва лицензии банк входил в топ-30 кредитных учреждений России.

