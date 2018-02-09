Еще один банк лишился лицензии

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Финансово-промышленный капитал» (ФПК). Об этом сообщила пресс-служба Банка России.
Кредитная организация неоднократно нарушала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, считает ЦБ. «Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России», — отмечается в сообщении.
В ФПК назначена временная администрация. Банк входит в систему страхования вкладов. На 1 января банк «Финансово-промышленный капитал» занимал 297-е место в российской банковской системе по величине активов.
ЦБ 6 февраля отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития.
Банк России начал регулярно отзывать лицензии в 2013-м. По состоянию на 22 января 2018 года в России зарегистрировано 515 действующих кредитных организаций.