ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Банк России 2 февраля отозвал лицензию у двух московских банков — ПартнерКапиталБанка и Расчетно-Кредитного банка (РКБ), а также лицензию на осуществление страхования у страховой компании «Южуралжасо».

Как отмечается в сообщении регулятора, бизнес-модель ПартнерКапиталБанка была ориентирована на размещение средств в высокорискованные активы, из-за чего на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемной задолженности. Кроме того, банком осуществлялись «схемные» операции с целью уклонения от исполнения требований о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам. Кредитная организация, по данным ЦБ, также не соблюдала требования в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а во второй половине 2017 года банк проводил сомнительные транзитные операции.

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Отзыв лицензии у РКБ также последовал в связи с нарушениями в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, пояснили в Банке России. «Деятельность ООО "РКБ" на протяжении 2016-2017 годов была в значительной степени ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, что свидетельствовало о наличии реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков», — добавили в регуляторе.

Оба банка являлись участниками системы страхования вкладов. ПартнерКапиталБанк по величине активов на 1 января 2018 занимал 469-е место в банковской системе России, РКБ — 184-е место. В обеих кредитных организациях до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора будет действовать временная администрация.

Отзыв лицензий у страховой компании «Южуралжасо» связан с тем, что организация не устранила выявленные нарушения страхового законодательства. Как пояснили в ЦБ, компания не соблюдала требования финансовой устойчивости и платежеспособности в формировании страховых резервов, порядке и условиях инвестирования собственных средств и средств резервов. Организация должна исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе осуществить страховые выплаты по наступившим страховым случаям, добавили в регуляторе.

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