ЦБ отозвал лицензию у «Преодоления»

ЦБ отозвал лицензию у московского коммерческого банка «Преодоление», сообщается в пресс-релизе регулятора. Причиной стали многочисленные нарушения законодательства и предписаний ЦБ в части противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма.

Регулятор также отмечает, что руководство и собственники кредитной организации не предприняли мер по нормализации деятельности.

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В банке назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Банк «Преодоление» участвует в системе страхования вкладов. По состоянию на 1 декабря 2017 года кредитная организация занимала 436-е место в банковской системе России.

В марте глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что через два-три года, к моменту завершения процесса оздоровления российского банковского сектора, отзыв лицензии ЦБ у кредитных организаций станет экстраординарным событием.

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