Московский банк «Арсенал» лишился лицензии

Банк России в четверг, 21 сентября, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Арсенал». Об этом сообщается на сайте регулятора.

По данным ЦБ, банк «Арсенал» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них.

С 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, отмечает регулятор. Кроме того, деятельность организации характеризуется использованием рискованной бизнес-модели и низким качеством значительной части активов. Банк неадекватно оценивал величину принимаемого риска по активам.

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Банк России неоднократно применял в отношении КБ «Арсенал» меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения. ЦБ указывает, что руководство и собственники КБ «Арсенал» не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов.

В банк «Арсенал» назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов организации приостановлены.

КБ «Арсенал»— участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 сентября КБ «Арсенал» занимал 495-е место в банковской системе России.