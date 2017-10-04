ЦБ отозвал лицензию у Международного фондового банка

Банк России со среды, 4 октября, отозвал лицензию у московского Международного фондового банка, сообщается в пресс-релизе регулятора. В качестве причин отзыва ЦБ назвал большой объем задолженности со стороны компаний, которые не вели хозяйственную деятельность.

При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска и уклонялась от исполнения неоднократных требований надзорного органа о формировании необходимых резервов на возможные потери путем «технической» трансформации активов.

Материалы по теме Зачистка в секторе Накроет ли Россию новой волной банковского кризиса

Согласно данным отчетности по величине активов, кредитная организация на 1 сентября занимала 327-е место в банковской системе России. Банк входит в систему страхования вкладов.

Как отметили в ЦБ, на данный момент банк фактически прекратил деятельность, а его финансовое положение характеризуется крайне низким качеством активов и наличием повышенных рисков в связи с полной потерей управляемости и недобросовестными действиями руководства кредитной организации.

В марте глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что через два-три года, к моменту завершения процесса оздоровления российского банковского сектора, отзыв лицензии ЦБ у кредитных организаций станет экстраординарным событием.