ЦБ отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития

Центробанк отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР). В кредитной организации будет назначена временная администрация. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщается на сайте регулятора.

Согласно данным ЦБ, по величине активов на 1 января 2018 года СБРР занимал 322 место в банковской системе России.

Как отмечает Центробанк, финансовое положение кредитной организации резко ухудшилось в январе из-за крупных сделок с ценными бумагами, направленных на замену ликвидных активов заведомо безнадежными. Кроме того, из кассы банка пропала значительная сумма денег. Сейчас СБРР фактически прекратил работу.

«Таким образом, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении сделок, направленных на вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков», — говорится в заявлении регулятора.

ЦБ подчеркивает, что уже дважды вводил в кредитной организации ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!