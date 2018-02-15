ЦБ отозвал лицензию у банка «Уральский капитал»

Центробанк отозвал лицензию у коммерческого банка «Уральский капитал». Такое решение принято из-за неисполнения кредитной организацией законов и нормативных актов, сообщается в четверг, 15 февраля, на сайте регулятора.

Как отмечает пресс-служба ЦБ, дальнейшая работа «Уральского капитала» представляет угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

В сообщении регулятора говорится, что проблемы кредитной организации возникли из-за использования рискованной бизнес-модели. Она ориентировалась на кредитование компаний, связанных с бизнесом собственника «Уральского капитала», из-за этого на балансе банка накопились некачественные активы. Оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера его капитала, что могло привести к банкротству.

ЦБ подчеркивает, что уже несколько раз применял меры надзорного реагирования в отношении «Уральского капитала», в том числе вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

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