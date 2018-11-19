ЦБ ограничил обмен валюты для системы денежных переводов

Банк России на полгода ограничил системе денежных переводов «Юнистрим» наличные валютообменные операции, сообщает газета «Коммерсантъ».

Ограничение введено за нарушения антиотмывочного законодательства — в ходе внеплановой проверки были выявлены нарушения при идентификации клиентов, совершавших крупные валютообменные операции.

Значительную долю прибыли «Юнистриму» обеспечивают переводы трудовых мигрантов, которые получают зарплату в рублях и отправляют средства на родину в долларах.

«Юнистрим» ранее в таких случаях проводила валютообменную операцию, а потом перевод. Запрет ЦБ сделал это невозможным, поэтому система переводов перешла на переводы с безналичной конвертацией средств.

По мнению экспертов, запрет приведет к потере значительной части доходов, не исключено, что будут введены дополнительные комиссии, чтобы компенсировать потери. Чистый доход «Юнистрим» за первые девять месяцев 2018 года от операций с наличной валютой составил порядка одного миллиарда рублей.

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