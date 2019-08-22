Банк России мощно ударит по мошенникам

Банк России осенью 2019 года получит полномочия, которые позволят ему до суда блокировать сайты финансовых пирамид и мошеннических организаций. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на авторов соответствующего законопроекта — депутата Анатолия Аксакова и сенатора Николая Журавлева.

Регулятор сможет напрямую обращаться в Роскомнадзор со своим решением о блокировке. Принимать такое решение будет единолично глава Банка России. Помимо этого Центробанк получит полномочия подавать иск в суд о нарушении сайтом «прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц».

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Законопроект был утвержден в первом чтении еще в январе 2019 года. Предполагалось, что инициатива будет принята оперативно, однако возникли возражения со стороны МВД и Минкомсвязи, сообщают источники. В частности, в МВД опасались, что такое расширение полномочий регулятора может помешать силовому ведомству проводить оперативно-розыскные мероприятия, а также со временем позволит ЦБ получить полномочия силовых органов.

Согласно нынешним правилам, Банк России должен обращаться в прокуратуру, а она — в суд, чтобы заблокировать мошеннический сайт. Если инстанции принимают решение о блокировке, Роскомнадзор вносит ресурс в реестр запрещенных.

Однако этот процесс занимает время. Например, с момента объявления «Кэшбери» финансовой пирамидой до блокировки прошло более трех месяцев. По оценке ЦБ, россияне потеряли из-за действий «Кэшбери» от одного до трех миллиардов рублей. Без решения суда блокировать ресурсы имеют право только Роскомнадзор, Генпрокуратура, МВД, Роспотребнадзор, Федеральная налоговая служба и Росалкогольрегулирование.

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