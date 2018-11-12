«Кэшбери» заблокировали

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону постановил заблокировать на территории России два сайта финансовой группы «Кэшбери», которую Центральный банк ранее признал финансовой пирамидой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

«Признать информацию на сайте кэшбери.рф и cashbery.com запрещенной к распространению на территории России», — заявила судья в ходе заседания. Решение принято по иску от прокуратуры Кировского района Ростова-на-Дону. На момент написания заметки сайт компании открывался без проблем.

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Группа компаний объявила о прекращении деятельности 1 ноября, о чем рассказал лично глава «Кэшбери» Артур Варданян. Он объяснил решение закрыть проект «происками врагов», по его словам, против «Кэшбери» работает «целая армия журналистов».

В сентябре Банк России впервые высказался о проекте Варданяна. Регулятор охарактеризовал «Кэшбери» как высокорисковую финансовую пирамиду. Вместе с тем ЦБ не поспособствовал проведению расследования в отношении руководителей проекта. Позднее представитель регулятора Валерий Лях оценил потери граждан в 1-3 миллиарда рублей. В правоохранительных органах и Центробанке чрезмерную лояльность к проекту «Ленте.ру» комментировать отказались.

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