Телефонные мошенники придумали новый способ обмана

Телефонные мошенники взяли на вооружение новый способ обмана владельцев банковских карт. Об этом пишет «Российская газета».

Злоумышленники звонят жертве, представляясь сотрудником банка, и заявляют, что зафиксировали трансзакцию не в домашнем регионе пользователя. Преступники утверждают, что заблокировали движение денег, и, не требуя сообщать никаких данных с карты, просят перечислить список устройств, имеющих доступ к личному кабинету.

Выяснив, какой операционной системой пользуется жертва, ей предлагают установить приложение для удаленного доступа. Если человек соглашается и добровольно позволяет таким образом проникнуть в свой смартфон, то доказать попытку несанкционного взлома будет крайне сложно, отмечает издание.

В июле «Роскачество» рассказало о главных признаках, с помощью которых можно выявить телефонного мошенника, пытающегося присвоить себе деньги с банковской карты жертвы. Авторы исследования выделили 11 пунктов, описывающих типичное поведение злоумышленников при звонке клиенту банка. По данным организации, в 2018 году было зарегистрировано 42,7 тысячи попыток телефонного мошенничества, выявленных правоохранительными органами.

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