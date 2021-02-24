Россия определилась с началом производства «cамолета XXI века»

Россия определилась с началом производства МС-21 («Магистральный самолет XXI века») — первого российского пассажирского самолета среднемагистрального класса с советских времен. Его собираются запустить в 2022 году с полуторагодовой задержкой, вызванной санкциями США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу «Ростеха» Сергея Чемезова.

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Соединенные Штаты в прошлом поставляли в Россию композитные компоненты для крыльев МС-21, однако в 2018 году поставки прекратились из-за санкций Вашингтона в отношении Москвы. «Нам нужно было наладить собственное производство [компонентов], и недавно нам это удалось. Мы собрали крыло, используя наши собственные материалы», — сказал Чемезов на выставке оборонной промышленности в Объединенных Арабских Эмиратах.

МС-21 является «российским ответом» европейскому Airbus A320 и американскому Boeing 737. «Ростех» завершил строительство первого воздушного судна осенью 2020 года, на него установили российский двигатель ПД-14. Первый полет самолета состоялся в декабре прошлого года.

В январе 2021-го глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в будущем при необходимости производство МС-21 может составить до 100 единиц в год. По итогам 2022 года Россия собирается выпустить четыре самолета.