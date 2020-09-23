Путин обвинил Запад в хамстве из-за МС-21

Президент России Владимир Путин назвал хамством тот факт, что западные партнеры прекратили поставки композитных материалов для российского самолета МС-21. Его слова приводит ТАСС.

«Это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил», — обвинил глава государства.

Путин уверен, что это было сделано для того, чтобы затормозить реализацию проекта. По мнению президента, без новых технологий невозможно не только развитие оборонного комплекса, но и экономики в целом. «Знают, что мы все равно сделаем. Ну, просто чтоб наши самолетостроители вышли попозже с этим продуктом. А они уже к этому времени предполагают занять эти ниши и рынки», — указал Путин.

Российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 предназначен для перевозки до 211 человек. Лайнер получит изготовленные из российских композитов панели кессона крыла и центроплана. Планируется, что поставки авиакомпаниям начнутся в конце будущего года. Одна из причин прекращения поставок — санкции США против компании «Аэрокомпозит». Российским поставщиком компонентов выбран завод «Росатома».