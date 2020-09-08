Двигатели для самолета МС-21 оснастили искусственным интеллектом

Двигатель ПД-14, отечественный разрабатываемый двигатель, которым будут оснащаться в том числе среднемагистральные самолеты МС-21, будет работать в том числе за счет систем искусственного интеллекта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Искусственный интеллект будет внедрен в целом во все семейство двигателей ПД, в том числе в двигатели ПД-8, ПД-14 и ПД-35, уточнил директор по производству Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Валерий Теплов. Сегодня в процессе эксплуатации эта газотурбинная генерирует порядка 2 терабайт информации. И без систем искусственного интеллекта ее хранение, обработка и анализ будут фактически невозможны.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.