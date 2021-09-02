Названо условие отказа России от иностранных самолетов

Глава ГТЛК Дитрих назвал условие отказа от закупки иностранных самолетов к 2030 году

Россия в перспективе десяти лет откажется от закупки иностранных самолетов при условии, что отечественная промышленность сумеет обеспечить отрасль собственной техникой. Такое условие в интервью РБК назвал глава Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих.

По его словам, до 2030 года российским авиакомпаниям потребуются порядка 700 самолетов, причем на большинство из них есть запросы. Производители обещают, что их продукция будет сравнима по стоимости и эксплуатационным издержкам с зарубежными аналогами, так что дополнительные расходы не потребуются.

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При этом Дитрих полагает, что проблем с отечественными самолетами не возникнет. Предложения по поставкам авиатехники ГТЛК предварительно подготовит к середине сентября, в более тщательной проработке — еще через месяц.

В настоящее время правительство формирует госзаказ на авиатехнику на ближайшие десять лет. Финансирование пойдет через Фонд национального благосостояния (ФНБ), а за большую часть заказа отвечать будет именно ГТЛК. Согласно подготовленному Минпромторгом плану, на создание линейки «конкурентоспособной продукции авиационной промышленности» в 2021-2030 годы потребуется 1,84 триллиона рублей.

В июле на встрече с президентом страны Владимиром Путиным глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил о желании сделать Sukhoi Superjet 100 основным самолетом России для региональных перевозок. После того, как попытки продвинуть лайнер за рубежом провалились, производитель решил сосредоточиться на внутреннем рынке.

Что касается второго ключевого российского пассажирского самолета, пока не дошедшего до эксплуатации МС-21, то его поставки за рубеж решили отложить. Первый лайнер должен получить «Аэрофлот», произойдет это в 2022 году, если новые обстоятельства не приведут к очередному переносу сроков.