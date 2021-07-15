Ненужный за рубежом Superjet решили сделать основным самолетом России

Глава ОАК в разговоре с Путиным заявил о превращении SSJ100 в основной самолет в России

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) намерена сделать лайнер Sukhoi Superjet 100 основным самолетом России для региональных перевозок. Об этом на встрече с президентом страны Владимиром Путиным заявил глава ОАК Юрий Слюсарь. Текст беседы приводится на сайте Кремля.

Несмотря на множество попыток, SSJ100 не удалось продвинуть за рубежом. Тем иностранным перевозчикам, что пытались его эксплуатировать, самолет в итоге оказался ненужным из-за многочисленных проблем в работе и сложностей в обслуживании.

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

Однако Слюсарь утверждает, что за последний год компании удалось повысить исправность лайнеров на 10 процентов, а средний налет в сутки на борт достиг семи-восьми часов. По словам главы ОАК, именно на Superjet россияне вскоре будут передвигаться внутри страны. К концу года, согласно планам, в России будут летать более 180 таких лайнеров.

В декабре прошлого года глава Минпромторга Денис Мантуров указывал, что провал в продвижении за рубежом SSJ100 связан с тем, что российская компания не имела опыта по сервисному обслуживанию. В результате не были сформированы цепочки сервисных центров, не было логистических складов, производство длинноцикловых частей наладить не успели.

В текущем году на фоне контрактов с российскими авиакомпаниями стоимость одного лайнера Superjet 100 выросла на 12 процентов, до 36 миллионов долларов. Одной из причин называют рост стоимости иностранных комплектующих, от которой зависит до 50 процентов производства.