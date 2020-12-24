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Ненужность Superjet 100 за рубежом объяснили

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Глава Минпромторга Денис Мантуров объяснил ненужность Superjet 100 (SSJ) за рубежом и рассказал, почему иностранные компании отказывались от самолета. По его словам, с начала производства Россия погналась за количеством поставок, но не создала сервисные центры за границей, передает РБК. Министр указал, что в ближайшие годы самолеты будут направлять преимущественно на внутренний рынок.

«У нас, к сожалению, не был сформирован опыт по сервисному обслуживанию. Мы погнались за количеством. В первые годы производства Sukhoi Superjet вышли на масштаб [почти в] 40 самолетов [в год]», — сказал Мантуров. Он добавил, что не было обеспечено производство ни длинноцикловых запчастей, ни логистических складов. «А также не сформировали цепочки сервисных центров на зарубежных рынках, куда мы начали поставлять свою технику», — добавил он.

Продажу самолетов мог затормозить и коронавирус, говорил глава авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков. По его словам, из-за пандемии на более поздний срок отложены поставки 40 лайнеров норвежскому перевозчику Norwegian Air Shuttle. Какие еще перевозчики интересуются лайнером, Сердюков не уточнял.

В последние годы российский самолет Sukhoi SuperJet 100 оказался не нужен сразу нескольким иностранным авиакомпаниям. Их не устроила его неэффективность, а также проблемы в обслуживании. Пока единственным иностранным эксплуатантом остается мексиканская InterJet. В России основным эксплуатантом Superjet является «Аэрофлот». Кроме того, в ближайшие годы 60 самолетов должна купить авиакомпания Red Wings.

В декабре 2020-го стало известно, что правительство в следующем году уменьшит субсидирование авиакомпаний, у которых в парке нет российских SSJ. А размер дотаций для предприятий с этими самолетами будет увеличен. Еще в этом году выяснилось, что SuperJet «Региональные самолеты» успеет передать покупателям не более 16 лайнеров и таким образом провалит план по поставкам, предусматривающий 22 борта.

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