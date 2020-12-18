Власти решили дать меньше денег авиакомпаниям без Superjet

Правительство в следующем году уменьшит субсидирование авиакомпаний, у которых в парке нет российских Sukhoi Superjet 100 (SSJ). Размер дотаций для предприятий с этими самолетами будет увеличен, следует из перечня субсидируемых региональных маршрутов на 2021 год.

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По подсчетам РБК, на программу субсидирования региональных маршрутов в 2021 году выделено 7,7 миллиарда рублей из федерального и 6,7 миллиарда из региональных бюджетов. При этом авиакомпаниям без Superjet власти решили в 2021 году дать меньше денег, чем в этом (9,5 миллиарда рублей в 2020 году против 4,4 миллиарда в следующем). Эксплуатантам этого самолета субсидии увеличат с 5,7 до 9,5 миллиарда рублей.

В число крупнейших получателей субсидий на региональные перевозки войдут «Ямал», «ИрАэро», «Азимут» и Red Wings, а также четыре без SSJ в парке — S7, «РусЛайн», «ЮВТ Аэро» и Utair. Всего на них придется 90 процентов дотаций.

В последние годы российский самолет Sukhoi SuperJet 100 оказался не нужен сразу нескольким иностранным авиакомпаниям. Их не устроила его неэффективность, а также проблемы в обслуживании. В настоящее время единственным зарубежным эксплуатантом самолета является мексиканская Interjet.

Ранее стало известно, что в этом году производитель SuperJet «Региональные самолеты» успеет передать покупателям не более 16 лайнеров и таким образом провалит план по поставкам, составляющий 22 борта.