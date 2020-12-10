Шаманский ритуал с российским SSJ-100 попал на видео

В аэропорту Якутска шаманы провели обряд с самолетом авиакомпании «Якутия» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), носящим имя местного национального героя Василия Маначаары, сообщается на официальном сайте авиагавани. Ритуал сняли на видео, запись была опубликована в Telegram.

На размещенных в сети кадрах видно, как один из шаманов, одетый в традиционный костюм, подливает жидкость в небольшой костер, разведенный неподалеку от воздушного судна.

Как уточняет портал, на видео запечатлен алгыс — якутская церемония благословения, которой принято встречать каждого гостя, прибывшего издалека. Обряд предполагает поклонение духу огня и местности, нацелен на вызов чувства единения человека с окружающим миром.

Отмечается, что SSJ-100 эксплуатируется «Якутией» согласно договору об операционной аренде, заключенному на десять лет в августе прошлого года с Государственной транспортной лизинговой компанией.