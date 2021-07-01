Ненужный за рубежом Superjet 100 подорожал

Цена самолетов Superjet 100, которые производит корпорация «Иркут», увеличилась на 12 процентов (до 36 миллионов долларов за штуку), c поставкой в 2024 году. В прошлом году лайнеры стоили 32 миллиона, пишет РБК со ссылкой на источник.

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Цена Superjet зависит от западных комплектующих, цены на которые подвержены волатильности из-за изменения валютных курсов, объясняют эксперты. Доля иностранных комплектующих при производстве лайнера — около 50 процентов.

Программа Superjet New, которая предполагает почти полный отказ от иностранных комплектующих, поможет перейти на «рублевую себестоимость» и держать вопрос ценообразования «под контролем», говорит директор по маркетингу и продажам гражданской авиатехники «Иркута» Кирилл Будаев. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров объяснил ненужность Superjet за рубежом и рассказал, почему иностранные компании отказывались от самолета. По его словам, с начала производства Россия погналась за количеством поставок, но не создала сервисные центры за границей.

Министр указал, что в ближайшие годы самолеты будут направлять в основном на внутренний рынок. В последние годы российский самолет Sukhoi Superjet 100 оказался не нужен сразу нескольким иностранным авиакомпаниям. Их не устроила его неэффективность, а также проблемы в обслуживании.

В июне сообщалось, что российская авиационная промышленность нуждается в триллионных кредитах на производство самолетов МС-21, Sukhoi Superjet 100 и Ил-114 до 2035 года.