Российский МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет

Новый российский авиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет в аэропорту Иркутска. Об этом в четверг сообщила пресс-служба аэропорта, передает РИА Новости.

«Впервые в международном аэропорту Иркутска посадку совершил российский авиалайнер МС-21-300», — отмечается в сообщении. Также указывается, что первый тренировочный полет прошел в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта.

«Российский авиалайнер вылетел из аэропорта Жуковский и, преодолев более 4000 километров, приземлился в Иркутске 15 декабря в 19:30 (14:30 мск)», — заявили в пресс-службе.

В ходе контрольных испытаний в Иркутске экипаж самолета испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера типовой конструкции в условиях дальнейшей эксплуатации.

1 декабря в России построили первый самолет МС-21-300 с крылом, которое изготовлено из композиционных материалов российского производства. Самолет перевели в летно-испытательное подразделение. Самолет собрали на Иркутском авиационном заводе.