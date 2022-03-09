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Минпромторг пообещал ускорить создание импортозамещенного SSJ-100

Минпромторг пообещал ускорить создание импортозамещенной версии самолета SSJ-100

Фото: Alexander Sayganov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Минпромторг пообещал ускорить создание импортозамещенной версии отечественного самолета Sukhoi Superjet 100, необходимый для нее российский двигатель ПД-8 планируется сертифицировать уже через 12-14 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил глава ведомства Денис Мантуров, главной целью для российского авиастроения сейчас становится максимально полное импортозамещение всех систем и агрегатов, в том числе замена двигателя иностранного производства для SSJ-100 на российский ПД-8.

Ранее Минтранс России предложил продлить на полгода сертификаты летной годности самолетов, срок действия которых истек 1 марта. Также ведомство хочет продлить срок использования технической документации на иностранные самолеты без техподдержки разработчика до 1 сентября. Помимо этого Минтранс предлагает допустить сторонние компании к ремонту самолетов при их соответствии руководству по деятельности ремонтной компании.

Марина Совина
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