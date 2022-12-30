Мантуров назвал срок начала производства МС-21 с российскими двигателями

Глава Минпромторга Мантуров: серийное производство МС-21 начнется с 2025 года

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал срок начала серийного производства самолета МС-21 с российскими двигателями. Его слова в интервью телеканалу «Россия 24» передает РИА Новости.

Как рассказал Мантуров, производство МС-21 начнется с 2025 года. «Мы будем производить этот самолёт серийно и поставлять его потребителям», — добавил он.

Ранее гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщал, что первые шесть среднемагистральных лайнеров МС-21 должны быть поставлены в авиакомпании через два года, в конце 2024-го. Он объяснил, что до начала поставок абсолютно новый самолет должен отлетать всю программу испытаний и получить сертификат.

Россия приняла решение о замене самолетов западного производства на собственные из-за введенных в отношении страны санкций. После начала боевых действий на Украине от сотрудничества отказались главные мировые производители — американский Boeing, европейский Airbus, бразильский Embraer и канадский Bombardier. Совместный проект с Китаем CR-92 также развивается неудовлетворительно, из-за чего Москва хотела бы уменьшить свое участие в нем.