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19:07, 29 декабря 2022Экономика

Поставку первых МС-21 в авиакомпании пообещали через два года

Глава ОАК Слюсарь: поставки в авиакомпании SSJ-New и МС-21 начнутся в 2024 году

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Первые шесть среднемагистральных лайнеров МС-21 должны быть поставлены в авиакомпании через два года, в конце 2024-го, пообещал в эфире телеканала «Россия 24» гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Его слова передает РИА Новости.

Словам главы ОАК, до начала поставок абсолютно новый самолет должен отлетать всю программу испытаний и получить сертификат. В том же году в авиакомпании начнутся поставки импортозамещенной версии Sukhoi Superjet 100 — SSJ-New. Слюсарь отметил, что предполагается производство минимум 20 бортов в год, в ОАК надеются, что самолет будет востребован.

Ранее генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский в интервью РБК рассказал, что компания рассчитывает на закупки самолетов Ту-214 для перестраховки. «МС-21 выйдет с конвейера как абсолютно новый самолет. Как он полетит, сколько он будет находиться в подконтрольной эксплуатации, как будет проходить процесс совместных доработок — на эти вопросы сейчас никто не ответит», — объяснил топ-менеджер, подчеркнув, что безопасность перевозок для компании является безусловным приоритетом.

До этого вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что разрабатываемый российский авиационный двигатель ПД-8 предполагается использовать только на SSJ-New, установка его на SSJ-100 для замены SaM146 слишком дорога и сложна. Что касается нынешнего парка, то чиновник выразил надежду, что компаниям удастся найти способ продлить ресурс самолетов.

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Россия приняла решение о замене самолетов западного производства на собственные из-за введенных в отношении страны санкций. После начала боевых действий на Украине от сотрудничества отказались главные мировые производители — американский Boeing, европейский Airbus, бразильский Embraer и канадский Bombardier. Совместный проект с Китаем CR-92 также развивается неудовлетворительно, из-за чего Москва хотела бы уменьшить свое участие в нем.

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Платон Щукин
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