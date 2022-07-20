Boeing отказался от поставок самолетов в Россию на 20 лет

Boeing до 2041 года отказался от поставок своих самолетов в Россию

В ближайшие 20 лет поставок пассажирских самолетов Boeing на российский рынок не ожидается. Американский авиастроительный концерн вычеркнул страну из своих планов в период до 2041 года, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее компания планировала поставить в Россию 1,5 тысячи самолетов. Нынешний отказ связан с действиями российских войск на территории Украины. Еще в марте Boeing остановил поставки новых лайнеров и комплектующих.

В ежегодном долгосрочном прогнозе по коммерческому рынку глобальный план поставок сокращен по сравнению с прошлогодним прогнозом почти на пять процентов — до 41,1 тысячи бортов. Помимо исключения России, снижены планы и по Китаю — до 8485 бортов, что на 200 меньше, чем годом ранее. Почти столько же в Китай хочет поставить Airbus.

В последние десять лет, отмечает аналитик по транспорту Елена Сахнова, для Boeing и Airbus поставки в Россию занимали 6-10 процентов общего объема. Таким образом, выпадение этих объемов может существенно повлиять на темпы роста производства и привести к повышению цен.

Подготовленная правительством России комплексная программа развития авиаотрасли до 2030 года предполагает, что к концу 2027 года парк российских авиакомпаний пополнят 76 МС-21 и 82 SSJ New. Оба этих самолета еще не завершили испытания и не получили необходимые для использования на пассажирских линиях сертификаты. Налаживание серийного производства представляет собой отдельную задачу, из-за проблем в этой области мировая экспансия Superjet 100 провалилась.

Пока российские авиакомпании не получат отечественные самолеты, согласно планам российских властей, перевозки будут вестись на технике иностранного производства. Комплектующие будут получать с помощью разбора на запчасти некоторого количества самолетов, параллельного импорта, который пока не налажен, а также российских аналогов, если таковые удастся создать. Проблемы технического обслуживания лайнеров, в том числе иностранных двигателей, пока не решены.