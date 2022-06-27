В России утвердили программу выпуска самолетов

Правительство России утвердило программу выпуска самолетов до 2030 года

Правительство России утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 года. На создание эффективной инфраструктуры выделят более 770 миллиардов рублей. Об этом на заседании со своими заместителями объявил премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в пресс-релизе на сайте кабмина.

В том числе на обеспечение безопасности авиаперевозок до конца года потратят 150 миллиардов рублей. Однако основные расходы связаны с импортозамещением парка.

По словам вице-премьера Юрия Борисова, за восемь лет в отечественные авиакомпании передадут более тысячи самолетов, доля российских бортов достигнет 81 процента.

Производство импортозамещенных лайнеров Sukhoi Superjet New с российским двигателем ПД-8 и отечественными бортовыми электронным оборудованием и системами должно начаться в 2023 году. До этого самолет должен получить сертификат типа.

Поставка серийных МС-21, рассчитанных на средние и дальние расстояния, начнется в 2024 году, чтобы с 2029 года выпускать по 72 самолета в год. До 2030 года предполагается и производство 70 лайнеров Ту-214, рассчитанных на ту же дальность. Также к этому сроку выпустят 70 единиц Ил-114-300, до 140 самолетов ТВРС-44 «Ладога» и 154 самолета «Байкал».

Ранее «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), производитель SSJ-100, подсчитала, что работы по импортозамещению лайнера обойдут не менее чем в 50 миллиардов рублей без учета двигателя. Речь идет о налаживании на 24 компаниях производства не менее 64 наименования комплектующих. В текущей ситуации доля иностранных деталей в SSJ-100 составляет 70 процентов.