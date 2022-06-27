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В России утвердили программу выпуска самолетов

Правительство России утвердило программу выпуска самолетов до 2030 года

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Правительство России утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 года. На создание эффективной инфраструктуры выделят более 770 миллиардов рублей. Об этом на заседании со своими заместителями объявил премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в пресс-релизе на сайте кабмина.

В том числе на обеспечение безопасности авиаперевозок до конца года потратят 150 миллиардов рублей. Однако основные расходы связаны с импортозамещением парка.

По словам вице-премьера Юрия Борисова, за восемь лет в отечественные авиакомпании передадут более тысячи самолетов, доля российских бортов достигнет 81 процента.

Производство импортозамещенных лайнеров Sukhoi Superjet New с российским двигателем ПД-8 и отечественными бортовыми электронным оборудованием и системами должно начаться в 2023 году. До этого самолет должен получить сертификат типа.

Поставка серийных МС-21, рассчитанных на средние и дальние расстояния, начнется в 2024 году, чтобы с 2029 года выпускать по 72 самолета в год. До 2030 года предполагается и производство 70 лайнеров Ту-214, рассчитанных на ту же дальность. Также к этому сроку выпустят 70 единиц Ил-114-300, до 140 самолетов ТВРС-44 «Ладога» и 154 самолета «Байкал».

Ранее «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), производитель SSJ-100, подсчитала, что работы по импортозамещению лайнера обойдут не менее чем в 50 миллиардов рублей без учета двигателя. Речь идет о налаживании на 24 компаниях производства не менее 64 наименования комплектующих. В текущей ситуации доля иностранных деталей в SSJ-100 составляет 70 процентов.

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Платон Щукин
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